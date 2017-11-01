桃機南跑道修護進度提前 中午12時開放起降

桃園國際機場南跑道在中午12點開放起降。圖為南跑道封閉期間，航機在北跑道排隊等候起飛。（記者朱沛雄攝）

2017-11-01 13:35

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園國際機場南跑道因為出現3處裂縫，為確保飛航安全，桃機公司於今日凌晨零時起暫停南跑道作業，進行跑道養護工程，原本預定南跑道將封閉至下午4點，因跑道維修養護工作順利，南跑道已經提前在中午12點開放起降，期間僅5個航班延誤超過30分鐘，第一班離場的越捷航空班機已經於12點15分起飛。

桃園機場公司在日前例行巡檢南跑道時，發現道面有裂縫情況發生，雖不影響班機起降，但為確保飛安，隨即擬定養護計畫，與民航局及航空公司協調，選定於11月1日凌晨零時至下午4時，暫停南跑道作業16小時，進行跑道養護工程，期間維持單跑道正常運作。

機場公司表示，由於施工順暢，各項刨除、瀝青鋪面、冷卻、清掃、重新繪製標線等作業已完成，經過航務人員確認跑道設備無誤後，提前於中午12時開放起降，期間僅5個航班延誤超過30分鐘。

機場公司感謝航管單位、航空公司及施工團隊等各單位大力支持養護作業，桃園機場亦將持續以提供最高品質的飛航安全為目標，提供旅客最優質的服務，對於少部分行程受影響旅客，機場公司也再次感謝大家的包容與配合。