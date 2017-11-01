扇形車庫景觀廊道開工 打造五星鐵道觀光軸線

彰化市公所規劃串連彰化後火車站廣場至扇形車庫的綠廊步道，打造成五星級鐵道觀光軸線。（記者湯世名攝）

2017-11-01 13:36

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市擁有全台碩果僅存的縣定古蹟台鐵扇形車庫，每年吸引大批遊客來賞景拍照，市公所規劃以彰化後火車站廣場為起點，透過綠廊步道及週邊景觀與公共設施等環境及空間改造工程，延伸串聯至扇形車庫，市長邱建富並在今天開工典禮上宣示，未來完工啟用，這條五星級鐵道觀光軸線，絕對可以塑造成彰化鐵道觀光旅遊的新亮點！

今天在彰化後火車站廣場舉辦第1期工程開工典禮，將先進行扇形車庫閒置空間綠美化與虹橋整修等工程。市長邱建富表示，第1期工程獲得環保署400萬元經費補助，工期為100個日曆天；第2期工程款440萬元將由公所自籌編列，規劃用以打造後火車站廣場至扇形車庫間的綠廊步道，此一步道全長300公尺，起點為座落在廣場鐵道邊、10多年前由當時縣長翁金珠爭取設置的虹橋，由於該橋年久失修，將先納入第1期工程進行整修。

至於第3期工程，則已爭取到明年環保署「營造友善城鄉環境」拔尖型計畫1000萬元，規劃用以改善後火車站廣場廁所及扇形車庫週邊等公共設施。

邱建富說，透過推動創造綠廊步道，以及鐵道博物館等周邊設施公共設施等空間的改造與環境規劃，既能創造市民休憩散步和優質觀景的綠帶，更進一步可結合鐵道文化、生態環境及社區營造，融合週邊社區生活圈打造成為五星級鐵道觀光軸線，成為彰化鐵道觀光旅遊的新亮點！

彰化市公所規劃串連彰化後火車站廣場至扇形車庫的綠廊步道，打造成五星級鐵道觀光軸線。（記者湯世名攝）

彰化市長邱建富手指著未來將打造的彰化後火車站廣場至扇形車庫的綠廊步道動線。（記者湯世名攝）