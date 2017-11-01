大腦「選擇死亡」？瑞典新怪病：放棄生存症候群

難民兒童在居留申請被駁回後長眠不起，宛如大腦放棄生存一般。（資料照，路透）

2017-11-01 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典在這20年來出現獨特的怪病，難民兒童無預警地昏迷不醒，但身體功能一切正常，就宛如大腦自己「選擇死亡」一般，這怪病被稱為「放棄生存症候群」（Resignation syndrome）。而染上這個怪病的兒童都是難民，在申請庇護被拒絕後才出現這樣子的神祕情況。

綜合媒體報導，這些孩子喪失求生意志，不再走路、說話甚至睜開眼睛，進入昏迷狀態，對物理刺激和痛楚沒有反應，只能靠著鼻胃管輸送的營養物質維生。蘇菲正是個例子，全家來自前蘇聯，和家人受到當地黑手黨勒索，還目睹雙親被穿著警察制服的人拖下車毆打，後來全家雖逃到瑞典，但蘇菲變得愈來愈沉默，一直到庇護申請被瑞典政府駁回時，蘇菲就此陷入長眠。

醫生哈特奇蘭茲（Dr. Elisabeth Hultcrantz）表示，蘇菲的血壓與反射完全正常，認為這是一種保護機制，是心理封閉自我的行為，哈特奇蘭茲在蘇菲之前已經遇過接近40件類似病例，孩子是對極端暴力、未來不明的恐懼感最敏感的群體，就是這種不安全感促使了「放棄求生症候群」發生。「他們就像白雪公主一樣，只是遠離了這個世界。」

另一名小男孩格奧爾基從俄國因宗教問題，隨全家逃到瑞典，庇護申請被瑞典政府不斷駁回，已在瑞典生活好幾年的格奧爾基愈來愈憂鬱，在接獲離開瑞典期限的隔天，格奧爾基開始拒絕下床，不久後再也沒有睜開眼睛。而在這一家人獲得居留權之後，格奧爾基在得知後的兩週後醒來，在進行肌肉復健時他回憶昏迷時的感受：「自己好像是困在深海中一個薄薄的玻璃盒內，如果移動或講話，玻璃就會碎裂灌入海水，很快就會死掉。」

雖然有不少人認為，這是他們的父母為了保住居留權才設法毒害子女或演戲，但這從未獲得證實。曾有42名精神科醫生寫連署信給瑞典移民署，指控移民署的申請程序過於耗時，讓這些孩童有感到絕望，成為他們發病的誘因。而蘇菲的治療師達根森（Lars Dagson）認為，要治療「放棄生存症候群」，讓孩童重新感受到安全感是最好的方法，而最好的方法確實是「獲得永久居留權」。只有患者感受到家人的樂觀語調，從中感受到希望，患者才能得到再次活下去的動力。