心跳也能生物辨識！清大團隊IC設計奪ARM冠軍

清大工程與系統科學系助理教授吳順吉（右）、與研究團隊魏士穎（左起）、陳芃慈、邵乃俊等人利用心電訊號作為新一代的生物辨識系統，開發做為行動支付辨識用，拿下今年ARM設計競賽的冠軍。（記者吳柏軒攝）

2017-11-01 13:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕生物辨識除了指紋、臉部及眼睛虹膜，還有什麼新的發展？清華大學工程與系統科學系師生鎖定「心跳」的電子訊號，開發出全新的辨識系統，並結合手機行動支付APP，強調每個人的心電圖都有些微差異，目前初步研究辨識率可達98％以上，相信未來應用可更廣泛。

為了鼓勵學生創意，半導體大廠ARM舉辦IC設計競賽，今年邁入第12屆，並有200組團隊報名，創歷年紀錄，經過數個月的研發，今天正式進行決賽評比，冠軍由清大以心電圖作為生物辨識的設計拿下，亞軍則是亞東技術學院開發鞋子走失定位系統。

清大工程與系統科學系助理教授吳順吉表示，現今流行指紋、臉部、虹膜等生物辨識技術，但皆有其失竊風險，3年前投入心電圖資訊開發，取得網路開放的285個心跳資訊，以演算法分析其心電圖表，透過心電圖的跳動頻率形狀，證實這285人的心跳各自不同，並有高達98％的辨識率，也認為心跳難竊取，即使竊取心電圖也很難複製拷貝，但目前該系統尚須克服運動、心律不整等疾病影響。

清大碩士畢業生陳芃慈表示，利用心電圖資訊，並將其與手機APP行動支付系統結合，改造收銀台設計可讀取心跳裝置，使用者先在雲端註冊個人心跳，結帳時只要成功辨識心跳就能結帳，未來也可結合汽車、電子產品、居家防護等，讓人類心跳成為另一種身分辨識工具。

亞東技術學院電子工程系則開發「阿公回來了」系統，學生洪得維說，因為家裡有高齡80歲的阿公有初期失智症狀，曾經開車找不到路回家，幸好被認識的友人帶回，因此決定投入開發相關協尋系統，想到每個人出門都一定會穿鞋子，便開發出相關系統。

亞東電子工程系助理教授吳槐桂說，鞋子裝有GPS可追蹤位置，並有警報器與燈泡，當家屬通報失蹤時，也會啟動系統，主動發出聲響與閃光，提醒走失者附近的民眾幫忙協助，目前產品仍是雛型階段，也在申請台灣專利中。