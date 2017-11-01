張文津基金會贈百萬元 助澎水學生技藝訓練

2017-11-01 12:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖人的「三點水」精神，由旅外鄉親張宗元身上表露無遺，先後以父親與母親為名，成立張文津文教基金會、春草獎助學金，扶助家鄉後進就學，今在澎湖高級海事水產職業學校捐贈百萬元，協助彭水學生技藝訓練及國際教育費用。

今日的捐贈儀式由澎水校長謝旻淵主持，澎湖縣長陳光復、教育處長葉子超、國際基甸會主任洪疇雲等人到場觀禮，由張文津文教基金會董事張宗元、張秀珠、張綺雲、林清茶、孫晚霞、鄭玉鳳等人代表捐贈獎助學金百萬元，澎水學生則列席見證文教基金會的善舉。

張宗元為澎湖長大的澎湖囝仔，隻手胼足前往台灣打下一片天，事業有成之際，不忘家鄉子弟的教育，認為教育能翻轉弱勢經濟，因此先後在民國99年以父親為名成立張文津文教基金會，贊助高中、大學澎湖子弟；民國104年則以母親為名，成立春草獎助學金，以國中小為主，國中畢業後贊助至高中畢業，延續幫助貧困家鄉子弟完成高等教育。

針對張宗元的義舉，澎湖縣大家長陳光復讚不絕口，認為澎湖水真的會黏人，旅外傑出子弟以飲水思源的心回饋家鄉，不僅完成扶助家鄉後進就學的心願，也達到揚父母名聲的理念，更希望能達到拋磚引玉的效果，有朝一日受扶助的澎湖子弟有能力再回饋家鄉，成為良性循環的善舉。