有線電視零元方案殺到見骨 公平會開鍘新北兩業者

公平會委員會議今天通過，永佳樂有線電視限制競爭，處250萬元罰鍰。（記者廖千瑩攝）

2017-11-01 12:51

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會委員會議今天通過，永佳樂有線電視在新北市新莊區、五股區及泰山區，及大豐於新北市板橋區及土城區有線廣播電視市場，以低價利誘阻礙競爭者參與競爭，已有限制競爭之虞，違反公平法第20條第3款規定，今決議分別開鍘永佳樂新台幣250萬元、大豐新台幣100萬元罰鍰。

據公平會調查，永佳樂在新北市新莊區、五股區及泰山區有線廣播電視系統市場，市占率高達86.20％，卻在去年7月起對新進業者的客戶祭出零元方案，也就是以零元收視有線電視1年，對照永佳樂去年每戶每月平均變動成本，推零元方案顯然低於其平均變動成本，且與其過去對一般訂戶每月收費上限500元，有很大差距，也與其他有線電視業者收費不相當。

大豐則是在去年6月下旬起推出「第四台回娘家優惠方案-0元看1年」活動，新北市板橋區及土城區有線電視服務既有業者，具有相當市場力量，但對收視戶來說，等於免費看大豐提供的基本頻道節目。

公平會指出，值得注意的是，兩家有線電視業者實施新方案的時點及對象，主要為因應新進業者加入市場競爭，永佳樂透過殺到流血見骨的價格，要阻礙新進業者參與競爭，也影響一般民眾決定，使新進業者蒙受流失客戶及退租退費的損害，已產生阻礙競爭的效果；而大豐則主要是針對曾使用大豐有線電視服務，嗣轉而使用新進業者有線電視的用戶，對其既有用戶並不適用，顯示大豐的目的，是以低價利誘方式，阻礙新進業者參與競爭，已產生阻礙競爭的效果。

公平會今天認定兩家業者違反公平交易法，決議罰永佳樂250萬元、大豐100萬元。

另公平會也指出，永佳樂在前年5月，也就是新進業者進入市場之際，與公寓大廈管委會簽訂有線電視優惠協議書及契約書獨家經營權條款，限制簽約的管委會不能另與其他有線電視業者協議，否則取消相關費用優惠，並要求補回違約金，也已影響新進業者參與競爭，違反公平交易法第20條第3款規定。