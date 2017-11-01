台中大里長青會館藏12支基地台 近百鄰居抗議

台灣長青老人會的長青會館頂樓設置12支手機基地台，今天近百位民眾到場抗議，要求早日拆除。（記者陳建志攝）

2017-11-01 12:52

〔記者陳建志／台中報導〕社團法人台灣長青老人會位於大里新甲路的會館，今年年初啟用後，民眾操作空拍機意外發現，頂樓設置12支手機基地台，擔憂電磁波影響健康，今天近百位民眾在立德里里長謝燻翔、社區發展協會理事長江和樹帶領下，在會館前拉白布條抗議，高喊「馬上拆除基地台」、「還我身體健康」揚言若不儘速拆除，未來將採取更強烈的抗爭。

大里立德里社區發展協會理事長江和樹表示，今年年初長青會館啟用後，民眾發現頂樓設置廣告招牌，因位置太高不合常理，懷疑出租成為基地台，當時曾詢問台灣長青老人會秘書長葉清秀，但葉當時表示絕不可能，沒想到今年7、8月有民眾操作空拍機經過會館頂樓，赫然發現廣告招牌內竟然有12支的基地台，消息一出附近居民都憂心忡忡。

立德里長謝燻翔表示，每位里民都是打拼大半輩子才買下安身立命的房子，附近又有立新國中、立新國小，沒想到會館一次設置12支基地台，附近民眾得知都擔心電磁波影響健康，今天才會帶領民眾抗議表達心聲。

今天近百位民眾拉起寫上「堅決反對基地台」、「堅決捍衛里民健康」的白布條在長青會館前抗議，要求儘速拆除基地台，因會館內無人出面，民眾還前往附近另一處老人會的據點抗議，要求早日拆除基地台。

一位住在對面的李先生表示，好不容易才買下房子，自從得知會館頂樓架設12支基地台後，擔心健康受影響，晚上常擔心到睡不著，況且大家得知對面設基地台，根本不敢買房子，房價也大受影響，要求基地台早日拆除。

台灣長青老人會則表示，基地台是經合法申請設立，若居民有疑慮，會進一步討論後再決定如何處理。

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