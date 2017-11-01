金牌、獎座名銜都出包 體育署辦比賽署長變林福德

教育部體育署106年度全國中等以上學校室外拔河比賽，體育署長林德福名銜，在冠軍、季軍獎座上卻被寫成「林福德」（記者張議晨攝）

2017-11-01 12:40

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣三星國中拔河隊，日前參加教育部106年度全國中等以上學校室外拔河比賽，獲得國中女主組冠軍，宜蘭縣議長陳文昌今前往祝賀。

不過，卻有眼尖民眾發現，由教育部體育署主辦的比賽，金牌上的體育署長林德福名銜，卻被錯置成「林福德」，且不僅金牌名字誤植，冠軍獎座同樣出包。

一名不願具名的民眾批評，怎會有這麼離譜的錯誤？如果金牌都錯，代表其他獎牌、獎盃都可能出現錯誤。另一名民眾無奈地說，比賽是體育署主辦，竟連署長名字都能出錯，承辦公務員應好好檢討。

體育署長林德福今年9月到宜蘭會勘時，名銜牌也被主辦單位錯置成「林福德」，引起地方熱議，這次名字再次被錯置，且活動指導單位還是體育署，再次引發討論。

教育部體育署106年度全國中等以上學校室外拔河比賽，體育署長林德福名銜，在金牌上卻被寫成「林福德」（記者張議晨攝）

教育部體育署106年度全國中等以上學校室外拔河比賽，體育署長林德福名銜，在冠軍、季軍獎座上卻被寫成「林福德」（記者張議晨攝）