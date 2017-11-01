2017亞洲啦啦隊錦標賽 台灣遠赴日本奪金

龍德家商競技啦啦隊遠征日本亞洲青年錦標賽奪金（記者蔡政珉攝）

2017-11-01 12:34

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮私立龍德家商競技啦啦隊學生，與其他學校選手獲選為「二零一七亞洲啦啦隊錦標賽／亞洲青年錦標賽」台灣代表隊選手，遠赴日本參賽，來自龍德家商的九位學生順利為台灣捧回金牌，為校爭光，今天隊員們返校，校方也大力表揚。

龍德家商啦啦教練陳碩宏說，龍德家商競技啦啦隊成軍不過三年，許多隊員由於家境因素，基本上都半工半讀，能夠湊在一起練習的時間有限，但是大家憑藉著對於啦啦隊運動的熱情總算順利奪得佳績。

陳碩宏指出，參賽隊員都是第一次參與國際賽事，比賽時難免感到緊張，在技術和經驗上的確尚顯青澀，不過在中華啦啦隊協會組訓下，精進隊員空拋、單底層、多底層、金字塔、翻騰等技巧並凝聚團隊精神，大家也是全力以赴，為了榮譽所留下的汗水在完成精采演出的那一刻，「都值得」。

龍德家商啦啦隊長李佳員說，參與啦啦隊三年時間，一直很享受在空中跳躍、飛揚的感覺，感謝團隊成員通力合作，順利完成每一個動作，在賽場呈現平日訓練的默契與技巧，李佳員也期許自己未來能夠繼續在啦啦隊的領域發光發熱，能代表台灣奪得更多榮譽。

隊員黃敏茹則說，雖然平常訓練很累，但是能順利奪金，相當開心「「這個金牌一輩子都不會忘記」。」。