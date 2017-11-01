竹縣社造成果微笑Party 邀親子來聽故事

新竹縣15個微笑社區擁有說不完的動人故事，邀請親子一起來玩闖關、看表演，參加社區輕旅行。（記者廖雪茹攝）

2017-11-01 12:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣106年社造成果微笑Party，本週末（4、5日）兩天在竹北新瓦屋登場，今年以「遍地開花」為主軸，將用闖關、表演、說故事、社區輕旅行旅展等歡樂方式，分享社區的成長與蛻變，五峰鄉甜柿節也搭配現場展售，縣長邱鏡淳歡迎大手牽小手，一起來感受微笑社區的美好。

副縣長楊文科表示，新竹縣社區營造深根多年，縣府8處6局、13鄉鎮公所、15個微笑社區、13好市集等，共同呈現亮麗具體的成果。社造總有聽不完的動人故事，像是竹東鎮一群由60位加起來3千歲的阿公阿婆組成「三千歲歌劇團」，在三重里長范振東半年多帶領練習歌舞劇下，述說竹東圳過去農業社會孕育良田、現今注入離槽式寶山水庫供竹科用水的沿革脈絡，飲水思源的號召，具深遠意涵。

另外，從澳洲回來的年輕人徐健智，為了照顧峨眉鄉老人家「行」的問題，積極的在社區推動友善老人「搭便車」；新埔鎮霄裡溪守護協會理事長吳榮添及成員們為了推動水資源教育，在炎炎夏日，一口氣舉辦了7個梯次的「與牛共舞」輕旅行。

忙碌的科技貴族楊恩菊，為了傳承客家人月桃葉工藝，假日帶著夥伴上山採月桃，努力拜師傳承技藝的故事；居住竹北市聚合發香禔社區的黃琦崴、黃怡鳳，透過微笑公廈計畫，努力用熱情溶化冰冷的水泥牆；五峰鄉清泉部落一群青少年—原少樂團，為了傳承泰雅音樂，假日回部落聚在一起，邀請耆老教導木樂器製作與表演。

文化局長張宜真表示，今年的社區營造成果展特別著力親子活動，包括藝術平台的玻璃珠沙堆、閱讀平台的親子共讀以及戲劇平台莎莎企鵝的兒童肢體開發等，都將帶來精采的活動與演出。其中，劇場平台培力營學員將於5日下午3點演出「企鵝莎莎與海豹查理」小故事。

活動詳情可上「竹縣go藝思」或「新竹縣社造中心」臉書粉絲頁。