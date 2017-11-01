登革熱流行期拉長 北市600市民清除孳生源

環保局指出，俗稱「天溝」的雨遮溝槽，除了要避免積水外，清除後也要倒入滅殺孑孓的藥物「蘇力菌」。（記者周彥妤攝）

2017-11-01 12:26

〔記者周彥妤／台北報導〕夏天是登革熱盛行季節，但近年即使入秋，由於天氣悶熱降雨，屢有確診感染案例，顯見流行期已拉長。台北市環保局今發起「環境孳生源清除活動」，實地示範清除要領，召集約600位市民，攜手杜絕疫情。

環保局今於信義區中全公園舉辦「環境孳生源清除活動」，號召600名環保志工、里民，沿公園附近路段實地示範居家清潔工作，提點各式容易忽略的死角。環保局指出，俗稱「天溝」的雨遮溝槽，除了要避免積水外，清除後也要倒入滅殺孑孓的藥物「蘇力菌」；花圃盆栽最好不要放置底盤，以免積水，此外也要清潔溝槽邊緣，才讓杜絕後患；另外，機車防雨罩上的積水要清除，燒金紙爐也不要露天置放。

環保局水質病媒管制科長吳月蓉表示，近年氣候變遷，去年12月底還是有疫情發生，北市登革熱流行期已拉長，加上最近仍可能因東北季風或颱風外圍環流影響產生降雨，雨後積水正是登革熱病媒蚊蟲孳生的溫床。

吳月蓉表示，防止登革熱疫情的不二法門就是徹底清除環境孳生源，清理時把握三原則，第一，清理前要防護遭叮咬，穿著長袖長褲，也要噴灑防蚊液在無衣物覆蓋部分；第二，留心隱蔽處，除了居家內外廢棄積水容器、盆栽底盤等常見孳生源，也要定期清理雨遮溝槽的積水及落葉，另加強留意社區週邊綠帶、中庭綠地、地下室、屋頂、排水渠道、伸縮車棚等易被落葉阻塞等重點區域，並掌握四大要訣「巡、倒、清、刷」；第三、清除積水容器，污水要倒在乾燥路面使其蒸發，千萬不要倒入水溝或積水土壤。