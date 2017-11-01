秋冬泡湯正夯 觀光局10大好湯票選送iPhoneX

觀光局為鼓勵民眾在國內享受泡湯樂趣，舉辦「2017-18台灣好湯」系列活動。圖為北投溫泉。（資料照）

2017-11-01 12:35

〔記者蕭玗欣／台北報導〕時序進入秋冬泡湯旺季，觀光局為鼓勵民眾在國內享受泡湯樂趣，舉辦「2017-18台灣好湯」系列活動，包括在北南中東溫泉區辦理一系列精彩的溫泉活動外，還舉辦10大好湯票選活動，只要上網選出心中的最佳溫泉區，就有機會抽iPhoneX。

觀光局表示，台灣是個溫泉寶島，擁有多樣的泉種、泉質，全台更有超過1百多處溫泉點，各溫泉區都深具特色，例如北部烏來溫泉區是新北唯一的原鄉，泉質為碳酸氫鈉泉，是特有的美人湯；中部谷關溫泉區泉質為弱鹼性碳酸泉，位於八仙山山麓，風景怡人；南部關子嶺溫泉則是全台唯一的泥質溫泉；東部瑞穗溫泉因含有鐵質的碳酸鹽呈黃色，有黃金溫泉美稱，知本美人湯也有超過百年歷史。

觀光局表示，10大好湯活動不僅希望向國內外宣傳台灣溫泉資源，也希望鼓勵旅客實際到溫泉區泡湯考察，享受各地優質且不同泉質的溫泉，並到溫泉區周邊景點欣賞美景、享美食。

此次的10大好湯網路票選活動，民眾只需至「2017-18台灣好湯」溫泉美食嘉年華活動官網，以 Facebook 帳號在官網進行登錄，即可投票。另為鼓勵民眾踴躍參與，將在106年11月1日至107年1月10止活動期間，舉辦3次抽獎，獎項眾多，最大獎更可獲得iPhoneX手機1台。