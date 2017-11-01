高雄輕軌收費首日 少數民眾忘付費、補票30元

高雄輕軌第一階段今起開始收費（記者王榮祥攝）

2017-11-01 12:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌第一階段14站，今正式啟動收費機制，輕軌稽查員上午上車值勤，絕大部分乘客都知道要刷卡或買票、也多依規定搭車，但仍有少數民眾忘了付費，經稽查員開立勸導單後、現場補票30元。

輕軌稽查員上車值勤，乘客都很配合（記者王榮祥攝）

高市捷運局與高雄捷運公司，上午也針對收費與稽查機制，安排現場宣導與示範，稽查人員偕同高雄捷運警察值勤前，會先向乘客說明搭車付費規定，提醒還沒刷卡的民眾趕緊刷，接著才會進行稽查，如果查到沒有票或沒刷卡，會開立勸導單並請乘客現場補票。

有乘客忘記買票，被開勸導單後現場補票 最下面的乘客名請打馬（記者王榮祥攝）

捷運局表示，初期會以勸導為主，如果經勸導仍拒絕補票，就會開罰原票價50倍、1500元，如果拒絕接受驗票，可開罰1500到7500元。

部分乘客沒一卡通，可在車站購票機買票（記者王榮祥攝）

今天因為是平常日、乘客較少，跟先前免費試營運時的情況差不多，絕大多數乘客都知道開始收費、也多依規定刷卡或買票，有人遇到稽查員會主動表示有買票，還有來自瑞典的自由行旅客買票搭輕軌，誇讚高雄輕軌乾淨、安靜、舒適。

大多數乘客知道輕軌今天收費，也多依規定刷卡或買票（記者王榮祥攝）

高捷指出，輕軌一階今天開始收費，現場購票30元，刷電子票證（目前可刷一卡通與遠鑫卡Happy Cash）優惠價10元，每趟次不限站次，首波優惠到明年2月28日。

瑞典自由行遊客買票搭輕軌，還稱讚輕軌很乾淨（記者王榮祥攝）

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