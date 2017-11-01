台灣國際蔬果、漁業展在高雄 「台南尚青」促銷在地農產

「2017第二屆台灣國際蔬果展」及「2017台灣國際漁業展」11月9至11日在高雄開展，南市以「台南尚青」打造主題形象館雙聯展，打響台南農產品牌，開拓市場通路。（記者王涵平攝）

2017-11-01 12:34

〔記者王涵平／台南報導〕「2017第二屆台灣國際蔬果展」及「2017台灣國際漁業展」11月9至11日在高雄開展，南市以「台南尚青」打造主題形象館雙聯展，打響台南農產品牌，開拓市場通路。

南市農業局表示，台南耕地及養殖面積皆為全台第一，為「農業大都」，為行銷南市特色農產、生鮮漁產及加工伴手禮，結合農會及漁產協會及農產品加工廠商共同參展。

農業局指出，美國等國參展，以B TO B及B TO C形式，參展廠商可直接與國內外買家洽談，去年南市首度參展，7個廠商參展後交易金額達新台幣100萬元，效益卓越。今年嚴選「台南尚青」認證產品共同參展，6個參展廠商有「台南市農會」水果乾、虱目魚酥產品；「宏宇農產生技有限公司」水果乾、蔬果加工產品；「瓜瓜園企業股份有限公司」生鮮地瓜、地瓜系列加工品、；「鉑達欣生技有限公司」牛蒡系列產品、「吉優國際企業有限公司」梅醋產品、新農人「陳爸的白頭翁果園」水果火龍果及其加工品，品項涵括生鮮農產及各式加工品，產品多元。

「2017台灣國際漁業展」南市第三度參展，去年參展交易金額達新台幣200萬元，今年以「台南魚尚青尚好呷」主題參展，南市大宗養殖魚種虱目魚及台灣鯛為展覽主軸，搭配白蝦、文蛤、牡蠣等水產品，營造台南養殖意象館，並以生鮮及其加工產品展示介紹，呈現南縣區漁會、南市區漁會、台南市養殖漁業發展協會、台南市南瀛養殖生產協會、台江漁人、田媽媽長盈海味屋、第一漁權會等單位優質養殖水產產品。