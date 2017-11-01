完成寶友生前遺願 暖心寶可夢玩家替他抓到「炎帝」

《精靈寶可夢GO》於今年9月時，開放捕捉傳說寶可夢「雷公」、「炎帝」及「水君」。（圖擷取自精靈寶可夢GO官網）

2017-11-01 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕人氣手機遊戲《精靈寶可夢GO》自發行至今累積不少死忠玩家，不少大朋友小朋友也都靠這款遊戲連繫彼此間的感情，而近日有一位玩家就在網路上分享一則和寶可夢有關且賺人熱淚的故事。

根據《ETtoday新聞雲》報導，住在林口的蔡先生是寶可夢的資深玩家，還在LINE上管理「林口寶可夢竹林群組」，供其他玩家互相交流、討論。而日前一位暱稱「老蕭」的朋友曾拜託他，因為自己癌症舊疾復發、發燒住院，身體無法動彈，希望能幫忙抓頭目（炎帝），而蔡先生也一口答應。

不過在之後，蔡先生和其他群友都聯絡不上老蕭，直到31日他的兒子才用爸爸的LINE回訊告知老蕭已經過世，「爸爸很安詳的離開，沒有很大的痛苦」。在得知這個消息後，蔡先生和其他群友都十分難過，但隨後蔡先生便提出要去對方的殯儀館拿遊戲帳號的要求，「蕭大哥生前有個願望，我們都想幫他達成」，而他的兒子也同意。

蔡先生於今日（1日）表示，已順利地幫老蕭抓到他朝思暮想的「炎帝」，不但將其命名為「老蕭的坐騎」以表紀念，也把自己帳號裡的寶可夢們紛紛改名成「老蕭的左右護法、坐騎及空軍部隊」，希望牠們可以陪著、護送「寶友老蕭」到西方極樂世界。