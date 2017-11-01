金飾、定存單當垃圾丟 焚化途中召回物歸原主

2017-11-01 11:34

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一名蔡姓婦人將金飾、定期存單、珍珠項鍊存放在廢冰桶，上週六（28日）下午，廢冰桶卻被家人當成廢棄物，連同廢衣櫃、廚具交由南市環保局資源回收車回收。週一（30日）蔡女及時發覺，打電話求助，北區清潔隊緊急召回送往焚化廠途中的垃圾車，動員協助找尋，終於尋回金飾等財物。

環保局說，10月30日上午6點51分接獲通報，1名住北區文成三路的蔡姓婦人來電緊急協尋金飾、定期存單、珍珠項鍊等價值不斐財物。蔡女說這些金飾、珍珠項鍊藏在1個廢冰桶內，28日下午被家人連同廢棄茶桶、衣櫃、廚具丟棄，交由清潔隊收運清除。

環保局表示，幸好當天大型廢棄物不多，回收物暫時集中在抓斗車內，30日一早上班即開往城西焚化廠處理。北區清潔隊接獲通報，立即召回抓斗車，把車上6噸的廢棄物倒在回收暫存場，通知蔡姓市民夫婦到場，由胡班長帶領數名隊員會同蔡姓夫婦翻找。

約6噸的廢棄物堆滿一個籃球場大小的空間，清潔隊員協同蔡姓夫婦，逐一拆包檢視，並開山貓推開雜物，終於皇天不負苦心人，在最底層找到廢棄冰桶，金飾、定期存單、珍珠項鍊俱在，蔡女逐一清點無誤，頻頻感謝清潔隊員協助，大讚清潔隊為民服務精神，失而復得的開心之情溢於言表。

環保局提醒市民，丟棄舊家具前記得徹底檢查有沒有值錢物品，再與當地清潔隊聯繫，確認清運時間與地點，再按時搬出舊家具交由清潔隊回收即可。