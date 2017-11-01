救護車遭撞壞 苗議長捐研究費添新車

救護車捐贈儀式於今天早上在苗栗縣議會辦理，縣長徐耀昌及多名縣議員、消防局長徐新淵等出席。（記者彭健禮攝）

2017-11-01 11:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局頭份分隊1輛救護車，於今年8月間出勤車禍救護，於途中發生車禍，車輛毀損，而這輛救護車與車上林政良、陳政宏2名消防隊員，曾協助縣議長游忠鈿於2度中風時就醫；游妻張淑芬得知後，感念2名消防隊員即時援助，保住丈夫的性命，捐出丈夫的議員研究費，添購1輛260萬元的全新救護車，今天捐贈給消防局頭份分隊，幫助更多緊急傷病患的搶救。

「似乎是天注定！」張淑芬說，就在頭份消防分隊發生車禍的那天清晨6點多，「去買救護車」這句話，突然在她腦海中浮現。當天起床後，她隨即向消防局了解救護車捐贈的相關事宜，得知頭份消防分隊1輛救護車，於當天早上出勤時，發生車禍，車輛毀損；且這輛救護車與車上消防隊員林政良、陳政宏，就是曾協助丈夫2度中風時，就醫的車輛與人員。

去年10月間，游忠鈿2度中風，透過119協助，由林政良、陳政宏出勤救護送醫。張淑芬說，她當時也陪同就醫，救護車大約以時速140公里的速度，迅速協助丈夫送醫，不僅保住丈夫性命，也讓丈夫之後的恢復情形良好，且丈夫平日即熱心公益，除定期捐款縣府急難救助金，也捐棺木代金，幫忙遭逢事故而生活困頓的家庭，為了感謝119，捐出議員研究費做愛心。

這輛救護車配置自動體外心臟去顫器、抽氣式固定護木等新式器材，還有履帶搬運椅，方便消防隊員於沒有電梯的公寓大樓使用；張淑芬說，尤其丈夫身材魁悟，當時2名消防隊員還是用擔架，把丈夫從樓梯搬下樓，相當辛苦。

捐贈儀式於今天早上在苗栗縣議會辦理，縣長徐耀昌、多名縣議員及消防局長徐新淵等消防同仁，都出席；徐耀昌感謝游忠鈿夫婦的善行，徐新淵也表示會妥適善用，積極搶救傷病患的生命。