用路人注意！公總明年罰金罰鍰收入編列逾31億

立法院交通委員會今審查交通部公路總局及所屬單位預算。（記者鄭瑋奇攝）

2017-11-01 10:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院交通委員會今審查交通部公路總局及所屬單位預算，公路總局106年度歲入預算78億8624萬元，最終決算預估高達94億2348萬5千元；明年僅編列78億9903萬5千元，多名委員認為預算編列太低。為避免給民眾一種政府要透過違規罰單跟民眾搶錢的感覺，最終決議公路總局需於規費收入增加1億元，罰金罰鍰收入編列則未提高，107年編列31億7682萬6千元。

立法委員李昆澤表示，公總107年收入預估太過保守，根據歷年收入來看，公總相關收入來源為行政規費、使用規費等，有關核發執照、車牌、證照等，來源相當穩定，加上汽、機車有逐年增加的情況，明年規費收入編列應該增加1億元。

立委洪慈庸認為104、105年實際收入都高出目前編列的預算金額，107年證照費收入的預算編列，雖較去年增142萬元，總計編列14億3208萬8千元，但仍低於104年收入決算16億、105年16.4億元，應該還有增列空間。

公路總局局長陳彥伯表示，規費成長主要是汽、機車微幅成長，但以往有幫六都以外的縣市代徵牌照稅，現在公總已沒幫忙沒有代徵；罰金罰鍰方面，要增加還是要靠警察機關取締，若多編列，會有一種公總希望警察機關多加取締的感覺。

罰金罰鍰編列方面，107年編列31億7682萬6千元，較104年、105年最終決算39.9億、37.1億元低，但最終交委會決議罰金罰鍰不要增列，避免民眾誤解政府把他們當提款機，但規費收入要增列1億元。