桃機南跑道封閉維修 可望提前至中午開放起降

桃園國際機場南跑道出現3處裂縫，桃機公司於1日凌晨零時起暫停南跑道作業，進行跑道養護工程。（記者朱沛雄攝）

2017-11-01 10:22

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園國際機場南跑道因為出現3處裂縫，為確保飛航安全，桃機公司於今日凌晨零時起暫停南跑道作業，進行跑道養護工程，原本預定南跑道將封閉至下午4點，因跑道維修養護工作順利，可能會讓南跑道提前在中午12點開放起降。

桃園機場公司在日前例行巡檢南跑道時，發現道面有裂縫情況，雖不影響班機起降，但為確保飛安，隨即擬定養護計畫，與民航局及航空公司協調，選定於11月1日凌晨零時至下午4時，暫停南跑道作業16小時，進行跑道養護工程，期間維持單跑道正常運作。

機場公司表示，從今日凌晨零時到上午9時為止，桃園機場在北跑道單跑道營運起降情況下，一共有159架航機起降，其中僅有共有13班延誤情況，平均延誤時間為30分鐘，並沒有對旅客造成太大的影響。由於南跑道維修養護工作順利，有可能會讓南跑道提前在中午12點開放起降。

因跑道維修養護工作順利，可能會提前在中午12點開放起降。（記者朱沛雄攝）

南跑道暫停作業16小時施工，期間維持單跑道正常運作。（記者朱沛雄攝）