桃機南跑道封閉、影響60航班 目前所有班機正常

桃園國際機場南跑道因為出現3處裂縫，為確保飛航安全，桃機公司於1日凌晨零時起暫停南跑道作業，進行跑道養護工程，原本預定南跑道將封閉至下午4點，因跑道維修養護工作順利，可能會讓南跑道提前在中午12點開放起降。（記者朱沛雄攝）

2017-11-01 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕桃園機場南跑道最近出現3處裂縫，為確保飛航安全，將暫停南跑道作業16小時，從今天凌晨0時至下午4時，施工期間可能影響60班次、約9000人次旅客行程，至上午9時為止，所有班機都還算正常。

今天凌晨，工作人員已經進駐南跑道準備進行維修，原本要在南跑道起降的飛機，將由北跑道負擔，班機密集度增加，平均2到3分鐘就有一班起降。

這段期間桃機維持單跑道正常運作，容量為每小時起降30架次；按照目前班表，施工期間可能影響60班次、約9000人次旅客行程。

桃機公司表示，飛航安全是機場營運最高價值，例行巡檢南跑道時發現道面裂縫，雖不影響班機起降，但為確保飛安，隨即擬定養護計畫。

桃園國際機場南跑道因為出現3處裂縫，為確保飛航安全，桃機公司於1日凌晨零時起暫停南跑道作業，進行跑道養護工程，原本預定南跑道將封閉至下午4點，因跑道維修養護工作順利，可能會讓南跑道提前在中午12點開放起降。（記者朱沛雄攝）