11/8停水逾20小時 桃市17萬戶受影響

2017-11-01 09:43

［記者陳昀／桃園報導］因應自來水公司大湳淨水廠執行高壓電氣設備檢驗暨管線工程，11月8日桃園區、蘆竹區、龜山區、八德區，將停水逾20小時，預計17萬戶受影響。

桃園、蘆竹、龜山部分地區，從11月8日早上8點到11月9日早上7點，將停水23小時，停水區域包含：桃園區全區（不含福林里、萬壽里、成功里、豐林里、福安里、大豐里、建國里、雲林里、大林里、東山里、三民里、忠義里、青溪里、三元里、大有里、寶山里、春日里、大興里、會稽里、龍山里、龍壽里、龍祥里、龍鳳里、龍岡里、龍安里、汴洲里）；蘆竹區全區（不含中福里、新莊里）；龜山區全區（不含嶺頂里、新嶺里、兔坑里、龍壽里、大同里部分路段、舊路里部分路段）。

八德、龜山部分地區，從11月8日早上8點到11月9日早上4點，將停水20小時，停水區域包含：八德區陸光里、大成里、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里；龜山區嶺頂里、新嶺里、兔坑里、龍壽里、大同里（自強東路段與萬壽路二段口、大同路口）、舊路里（振興路舊路大橋以下往龜山市區方向，含東西舊路坑、泰宏社區）。

桃園市經濟發展局提醒，民眾可預先在停水前6小時完成儲水，避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，並於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，民眾可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。