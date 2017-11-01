今各地氣溫上看30度 明晚起東北風再報到！

今天白天起東北季風減弱，北台灣氣溫將明顯回升，預估西半部高溫約27至30度，南台灣有機會上看30度以上，東半部則有27至28度。（資料照，記者黃志源攝）

2017-11-01 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕今天清晨中部以北低溫仍只有17至18度，其他地區約19至22度左右，白天起東北季風減弱，北台灣氣溫將明顯回升，預估西半部高溫約27至30度，南台灣有機會上看30度以上，東半部則有27至28度，各地感受溫暖舒適，中南部日夜溫差仍大。

中央氣象局指出，今天各地大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，但基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區仍有局部短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。至於空氣品質方面，今天中南部地區多為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

另外氣象局提醒，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域仍易有較強陣風，海邊風強浪大，海邊活動民眾需留意。至於菲律賓的熱帶性低氣壓，目前不排除有進一步發展的可能，但由於緯度低，且移行方向主要朝中南半島前進，直接影響台灣機率不大。

氣象局預估，週四晚上開始到週五（5日）受到鋒面通過及東北風增強影響，水氣偏多，迎風面北部及東半部降雨明顯，溫度也會略為下降，直到下週一東北風再度減弱，溫度逐漸回升，北台灣高溫將再度來到26、27度。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 26 20 ~ 28 22 ~ 29 20 ~ 27

今天各地大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，但基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區仍有局部短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）