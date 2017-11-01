11/01 各報重點新聞一覽

北檢昨偵結遠雄大巨蛋等四大弊案，遠雄創辦人趙藤雄涉行賄等多罪被求刑24年，獲裁定5.5億元交保。（記者王藝菘攝）

2017-11-01 06:11

自由時報

遠雄4弊案 趙藤雄求刑24年 5.5億交保

台北地檢署昨天偵結遠雄集團所涉大巨蛋、新北市土地開發、眷村改建、掏空遠雄人壽等四大弊案，依行賄、圖利、侵占等罪起訴遠雄創辦人趙藤雄父子等官商共卅一人、十三人緩起訴；趙藤雄被具體求刑廿四年、前馬市府財政局長李述德與國民黨籍新北市議員周勝考各求刑十年、台灣建築中心前執行長許銘文求刑九年，前營建署主秘洪嘉宏認罪未具體求刑；時任台北市長的前總統馬英九與趙密會後，北市府即同意大巨蛋的營運權利金歸零，此部分檢方另案追查馬是否涉不法。

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找誰捕蜂捉蛇 要看有無威脅

捕蜂捉蛇應該找消防單位還是農政單位處理？行政院昨宣布六大處理原則，針對捕蜂捉蛇等業務，採用威脅性區別，民眾通報蜂蛇出沒及夜間十點後的緊急勤務，由消防單位受理，避免人身安全受到威脅，至於保育類動物及較不具威脅之捕蜂等一般勤務，由農政單位負責。

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女士官當組頭 同袍慘輸百萬

軍紀敗壞！空軍四三九混合聯隊陳姓女士官在營區當起簽賭站組頭，將同隊部及其他友軍單位的十多名士官兵拉進LINE群組，提供帳號及密碼供官兵直接從手機連結中國的賽車簽賭網站下注，陳女還報明牌並抽頭牟利，有女士官因慘輸近百萬元，不堪逼債，被迫向上舉報，才爆出這起荒唐的國軍重大違紀案，全案正由屏東憲兵隊及地檢署偵辦中。

詳見女士官當組頭 同袍慘輸百萬。

蘋果日報

大巨蛋等4弊案起訴 趙藤雄求刑24年 半小時籌5.5億交保

台北地檢署昨偵結遠雄4大弊案，查出北市原財政局長李述德，任內於2004年代表市府議約大巨蛋BOT案，竟涉假傳前市長馬英九旨意，放水讓遠雄免繳逾30億元權利金，被依圖利罪起訴求刑10年；而遠雄企業團董事長趙藤雄不但涉掏空自家集團6億元，還行賄新北市議員周勝考等人護航集團的土地開發案，遭起訴求刑24年，昨移審後趙獲5.5億元天價交保，打破司法紀錄。

翁住超商等死 吐血昏迷

貧病阿伯超商等死！高雄一名超商女店員昨在臉書「爆怨公社」po文，指店內來了位阿伯進住，「就地拉屎拉尿，還麻煩店員桌邊服務，幫他買水、買酒、裝酒、買面紙、泡麵等，偶爾就地洗澡」，昨凌晨進住超商四天的阿伯突然吐血，趕緊報警送醫，感嘆「怎會有人來超商等死」。阿伯送醫後因肝腦病變昏迷，住進加護病房。高市社會局表示會接手照顧他。

聯合報

一例一休大修 可連上12天班、每月加班上限54小時

「一例一休」上路未滿一年，因引發窒礙難行爭議，蔡政府昨提出「一例一休」重修草案。根據勞動部昨預告的勞基法修正草案，包括休息日出勤工時核實計算，放寬「七休一」、也就是最長可連續上班十二天，年度特休假可遞延一年和調整輪班制換班間的休息時間規定等，但每月加班工時採「總量管制」，而非工商團體期待的「工時銀行」，每月加班上限將從現行四十六小時提升到五十四小時。

半小時籌足 趙藤雄天價5.5億交保

遠雄集團創辦人趙藤雄因都更案行賄遭收押，台北地檢署調查發現遠雄集團涉大巨蛋議約圖利、大巨蛋消防審查不實、遠雄人壽掏空、土城及新莊土地開發、眷改等五大弊案，昨天依貪汙、圖利、違反證交法背信罪起訴趙藤雄等卅一人，其中趙藤雄在遠雄人壽財報不實部分被求刑十年、土城及新莊都更開發案部分另分別被求刑八年及六年，共求刑廿四年。

中國時報

大巨蛋圖利遠雄30億！起訴李述德求刑10年 劍指馬英九

紛擾多年的大巨蛋案，台北地檢署昨認定，前總統馬英九「愛將」李述德，在台北市財政局長任內，主持第3次議約會議時，竟誆稱遠雄董事長趙藤雄與時任市長馬英九見面溝通，並作成不收取營運權利金的決定，圖利遠雄30億，起訴求刑10年。馬雖堅稱當初僅是禮貌性拜會，仍被列他字案被告，能否全身而退，有待釐清。

免簽優待 6友邦一視同仁

蔡英文總統10月31日在馬紹爾國會演說宣布，在不久的將來，台灣將給予包括馬紹爾在內，我國在6個太平洋友邦國民一致的免簽證待遇。她強調，台灣推動踏實外交，就是希望加強彼此的實質關係，達到互惠互利雙贏。