全球首創象鼻鋼管 曾文水庫防淤隧道近完工

防淤隧道的啟用，有助於曾文水庫的「延壽」。（記者吳俊鋒攝）

2017-10-31 23:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕經濟部水利署斥資逾40億元，在國內最大的曾文水庫打造防淤隧道，有全球首創的「象鼻鋼管」及出水口罕見的「山體消能」等設計，儘管施作上較為困難，但目前進度已近98.5﹪，即將完工、落成。

曾文水庫已經「43歲」，在卡玫基、莫拉克等大型颱風豪雨的衝擊下淤積嚴重，預計隧道啟用後，可帶來每年排砂量104萬立方米的效益，若以抽泥船的清理成本來換算，每年可省下近7億元的支出。

南區水資源局副局長簡振源表示，目前曾文水庫的有效蓄水量，僅剩原設計規模的6成3，嚴重「折壽」，陸挖、抽泥，緩不濟急，防淤隧道有其迫切性。

防淤隧道是從左側大壩上游處引水進入，沿著緊鄰的山體，直接導入下方的曾文溪，對於延長水庫壽命，助益不小。

簡振源指出，防淤隧道於102年3月份開工，設計長度超過1.2公里，由於曾文水庫的水位高低差達60米，在進水口的建造、貫通上，難以採取較為常見的圍堰或岩塞爆破等設計，因此邀集專家學者集思廣益，研究出世界首創的象鼻鋼管工法。

至於出水口，在消能池的設計上，採中間柱的方式，區分南、北兩側，並於山體內開鑿大洞，透過3個跌水工，減緩從隧道內傾洩而下的流速，降低河川護岸的衝擊。

曾文水庫防淤隧道將成為國內第1件啟用的水庫防淤隧道，已接近完工，由於設計上較為特殊，水利署辦理台美水資源技術30週年系列活動時，也專程帶領美國墾務局專家南下參觀，一行人對於這項建設都讚賞不已。