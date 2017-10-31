亂摸海龜PO網被檢舉了 最高可罰30萬

小琉球海域又出現水下脫序行為，一群潛水客亂摸海龜和海蛇。（記者陳彥廷翻攝）

2017-10-31 20:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕日前再度有潛水客在小琉球違法亂摸、騷擾海龜，還自拍影片po上網，引發公憤，影片雖已急刪，但早已有潛水界人士「備分」，違規樣態也早就在網路瘋傳，屏東縣政府已接獲檢舉，現正由警方介入調查。

這段5分鐘影片宛如「水下脫序行為大集合」，引來臉書《靠北潛水》網友一片撻伐。有人已向縣政府檢舉，農業處副處長鄭永裕說，事涉野生動物保育法刑責，現由保七總隊第八大隊調查中，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上、30萬元以下罰金，警方現正在釐清中。

小琉球的海龜較親人，不少人無法抵抗海龜萌樣，情不自禁伸手觸摸。其實，大多數在地業者為了維護這難得的觀光財，早已發起自律，下水前，教練都會為潛水客「上課」，要求不要靠太近，若出現海龜游來不要摸，類似案件已減少許多。

當地還發起「海龜點點名」海龜辨識社團，用拍照留念辨識代替觸摸。

但這起上週四發生的脫序行為，連縣府保育人員都直呼「扯！」，影片中，觸摸海龜就至少有5個畫面，還是持續搓揉海龜頭部，更有人竟大力扳住海龜板甲，不讓牠遠離，最後大海龜受不了，用力掙脫。也有網友認出，其中一隻被摸的海龜，常在龍蝦洞海域出沒。

網友直批，「第一次看到犯罪還做影片+配樂的」、「還好有備分」、「要罰才會有人怕啦」，脫序行為在潛界持續引熱議。