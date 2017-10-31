中部無風無雨菜價也漲 農民：換季不順

菜價飆漲，婦女採購青菜也得精打細算。（記者陳冠備攝）

2017-10-31 20:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕中部地區近日氣候豔陽高照，入夜後微有涼意，可是還算穩定，不過家庭主婦到傳統菜市場採購時，卻發現青菜變貴了，平時1把10元的空心菜卻漲到1把35元，令民眾大呼吃不消。菜販指出，因為正值季節交接期，青菜來不及長大，所以無菜啦。彰化縣溪湖果菜市場今日交易行情，每公斤37.5元，也創下今年入秋以來最高價。

菜價漲漲漲，溪湖果菜市場今日交易量來到9萬830公斤，對比上週交易量差不多，不過每公斤平均菜價卻來到37.5元，上漲近4元，其中葉菜類空心菜漲幅最大，每公斤平均價格漲到73.6元，菠菜每公斤76元，對比往年葉菜類價格明顯偏高。

溪湖果菜市場總經理楊國強指出，節氣白露到霜降1個月期間是花椰菜、菠菜等冬菜生長時期，可是今年秋老虎發威，日夜溫度反差不大，因此生長不順，只好耕除重種，在供不應求下，民眾轉購空心菜等夏菜，才造成菜價高漲。雖然民眾覺得是好天氣，可是對蔬菜而言是壞天氣，日夜溫差沒超過10度，就無法結成露水，蔬菜沒水氣，吃起來就缺乏口感，尤其是高麗菜會更明顯。

劉姓婦女今日到北斗黃昏市場買菜，驚覺葉菜類「貴很多」，不過還是會買，但是會選擇洋蔥或較便宜的菜類購買，她也表示，偶而換換口味也不錯。施姓菜販說，每年此時都是菜類季節交換期，不過今年冬菜成長不順，才會有菜價上漲的現象，預計再1個月，冬菜長成，菜價就會回歸正常。