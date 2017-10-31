明東北季風減弱 東半部水氣稍多 各地回溫持續到週五

明日白天東北季風減弱，北台灣溫度明顯回升，各地感受溫暖舒適，但早晚仍偏涼。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-31 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕明（11月1日）日白天東北季風減弱，北台灣溫度明顯回升，西半部高溫27至30度、東半部27至28度、西半部高溫有機會達到30度，全台週五（11月3日）前呈現明顯回溫的天氣。明日各地大多感受溫暖舒適，為多雲到晴，但基隆北海岸、宜蘭地區與大台北山區仍有局部短暫雨。

根據《中央氣象局》預報，溫度方面，明日白天開始東北季風減弱，北台灣氣溫將較今（10月31日）天明顯回升，高溫約25至27度；西半部高溫約27至30度，南台灣有機會達到30度，位於迎風面的的東半部高溫約27至28度。明日各地感受溫暖舒適，但早晚仍偏涼，北台灣清晨低溫仍只有17、18度，其他地區低溫約19至22度，中部、南部地區日夜溫差仍大，要多加注意氣溫變化。

《天氣風險公司》指出，台灣到週五前都明顯回溫，大致上是晴朗穩定的天氣型態，下一波東北季風在預計在週五晚上報到，溫度也會略降。

《中央氣象局》預報，降雨方面，明日各地大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，但基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區仍有局部短暫雨，外出建議還是攜帶雨具備用。《天氣風險公司》指出，明日大致上是晴朗穩定天氣，只有東半部水氣稍多，週五晚上新一波的東北季風報到後，北部、東部會再度轉為陰沉短暫雨的天氣，直到下週一（10月6日）才會轉晴。

《中央氣象局》表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，不排除有進一步發展的可能，不過由於緯度較低，且移行方向主要朝中南半島前進，直接影響台灣的機率不大。《天氣風險公司》也指出，菲律賓東方有一個熱帶低壓發展，有機會在明、後（2日）兩天增強為颱風，但因緯度低，路徑向西，台灣不受影響。

空氣品質方面，明日中南部地區多為橘色提醒，其他地區為良好至普通普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

明日北台灣溫度明顯回升，高溫約25至27度；西半部高溫約27至30度，南台灣有機會達到30度，位於迎風面的的東半部高溫約27至28度，各地感受溫暖舒適。（圖擷自中央氣象局）

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，由於緯度較低，且移行方向主要朝中南半島前進，直接影響臺灣的機率不大。（圖擷自中央氣象局）

明日全台紫外線為高量與中量級。（圖擷自中央氣象局）