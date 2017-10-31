噪音和光害擾人 機捷A6、A7站沿線將設遮光牆

機捷行經新北大道、青山路沿途社區住戶飽受噪音、光害困擾，高鐵局將於明年3月動工加裝具隔音效果的遮光板。（記者葉冠妤攝）

2017-10-31 20:21

〔記者葉冠妤／新北報導〕機場捷運行經新北市新莊區新北大道、青山路段，沿線有不少社區大廈，去年底機捷拚通車前夕，住戶就曾集結陳情表示，因住家離列車軌道30米不到，列車尖銳的煞車聲，再加上車廂反射陽光，讓住戶飽受的噪音與光害「折磨」。交通部高速鐵路工程局回應，預計明年3月動工裝設具隔音材料的遮光牆。

何淑峰表示，仙境傳說、星光City、伊吉邦等多座社區大樓介於機捷A6泰山貴和站、A7體育大學站間，去年底機捷進行通車前測試引發的噪音、光害，就讓近2000戶住戶飽受噪音、光線折射困擾，向立法委員吳秉叡、新北市議員何淑峰陳情，今年3月通車後，行車車次倍增，讓住戶更加崩潰。

高鐵局說明，由於該幾棟社區噪音都未超過噪音標準，但現場評估確實有光害，高鐵局決定加裝約4公尺高、270公尺長的遮光牆，同時加入隔音材質，讓遮光牆兼具遮光、減音效果。

高鐵局表示，目前規劃11月底完成遮光牆設計，明年3月就可動工，但由於只能利用機捷非營運時間施工，再加上軌道高度有施工難度，因此工期稍微拉長，約18個月左右。