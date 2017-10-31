彰縣敬老金擬加碼惹議 藍營要魏明谷兌現369

2017-10-31 20:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府規劃明年重陽敬老禮金擬調高到每人3000元，國民黨籍縣議員劉惠娟、凃淑媚、葉麗娟等人，今在議會輪番質疑，明年選舉敏感，縣府加碼社福「別有用心」，如果真要敬老，何不一次編足縣長魏明谷在2014年選舉時提出「孝順369健康久久」的社福政見，對此，社會處長黃淑娟坦言，369政見總經費高達8億1000萬元，縣府財源有限、無力負擔。

魏明谷選舉提出369社福政見，65歲至79歲每人3000元、80歲至89歲每人6000元、90歲以上每人9000元，2014年上任時因縣庫財源有限，只能把敬老禮金1000元提高到2000元。

明年就是2018地方縣長選舉，縣府社會處規劃，擬把重陽敬老經費調高到每人3000元，此一計畫預算尚未審議過關，坊間出現如果預算通過算縣府德政，沒通過就是國民黨團杯葛；藍營議員聽了極度不開心，他們覺得縣府陷國民黨團於不義，耍花招設計黨團，因此建議縣府一次編足預算兌現縣長369政見。

議會今開定期會，縣議員劉惠娟、凃淑媚、葉麗娟等人輪番砲轟，她們表示，縣府把多數縣議員當傻瓜，民進黨籍縣議員提案的都照單全收，某些特定縣議員集三千寵愛在一身，提案增加社福，縣議會大會還沒通過，縣府卻在今年重陽節發放禮金時四處宣傳，明年敬老禮金加碼到3000元。

劉惠娟表示，明年就要選舉了，縣府加碼社福，如果真要敬老，何不一次編足369社福預算，縣議員一定不會擋下。

對此，社會處長黃淑娟表示，重陽敬老禮金每人2000元到3000元，預算增加近2億元；若要實現「369」社福政見，總經費8億1000萬元，縣府無力負擔。

會後，黃淑娟補充指出，369是縣長社福政見，縣長出國無法當面向議員們解釋，社會處依照縣長指示，編列明年敬老禮金3000元預算，至於80歲至89歲每人6000元、90歲以上每人9000元，這兩部分的政見如何兌現，要等縣長回國後決定，社會處奉命行事。