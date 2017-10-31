Airbnb違法解套 鬆綁民宿規模、地點1個月內可上路

「民宿管理辦法」即將修正，放寬民宿房間數及設置地點等規定，訂房平台如Airbnb等提供違法民宿部分問題可望迎刃而解。（法新社）

2017-10-31 23:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國外訂房平台Airbnb經營違法民宿可望有解。近來許多民眾利用自用住宅經營短租，但房間規格未達「民宿管理辦法」規定，衍生違法疑慮，觀光局表示，考量現有法規恐限制民宿多元發展、吸引更多國外觀光客來台，日前已研擬「民宿管理辦法」草案，將鬆綁房間數和經營地點，可對台灣民宿發展帶來正面影響，最快1個月內可以上路。

國外不少訂房平台如Airbnb打著「共享經濟」口號，讓民眾短期出租自用住宅或房間經營民宿事業，且價格比一般民宿、旅館更便宜，廣受背包客及年輕族群喜愛。有「台版Airbnb」之稱的AsiaYo擁有台灣3.5萬個房源，堪稱是國內最大民宿訂房平台，昨宣布與日本樂天市場結盟，進攻亞洲分享經濟市場。

AsiaYo執行長鄭兆剛表示，為迎接2020年東京奧運，日本參議院今年通過民泊新法，宣告2018年起全面解禁民宿，預估日本民宿市場規模到2020年，將達到廿億美元的規模。而樂天市場旗下新事業體Rakuten LIFULL STAY擁有800多萬筆日本房源；2400家加盟店的資源，未來將提供AsiaYo更多日本多元的民宿選擇。

鄭兆剛表示，相對日本，台灣在民宿管理上仍有諸多限制，AsiaYo提供給消費者的房源都會要求安全、整潔及合理的價格，若有地方政府查緝違規的房源就會立即下架，但台灣政府目前在法規上仍不願意鬆綁，導致台灣地區房源供應有限，長期下來恐限制產業發展。

觀光局旅宿組課長李中彥表示，現行「民宿管理辦法」對於房間數、占地面積和消防等安全法規有一定規範，估全台共有超過7000家合法民宿，足以滿足現有觀光客需求。

李中彥說，考量到現有法規恐限制民宿發展多元特色，吸引更多國外觀光客來台，將修正「民宿管理辦法」，一般民宿房間數由5間鬆綁到8間，可設置區域也放寬到都市計畫區，如台北大稻埕、高雄鹽埕區等人文歷史區域都可以經營民宿；此外，獨棟式的集合住宅只要經過所有住戶同意，也可經營，但公寓大廈仍保留。