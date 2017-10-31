輪椅族夫妻開業5個月 獲選桃園市集名攤

興仁花園夜市的刀飛豆花，創業五個月就獲獎，配料都是老闆夫婦親自熬煮。（記者陳昀攝）

2017-10-31 20:18

［記者陳昀／桃園報導］桃園市府經濟發展局今天發表「市集名攤」美食選拔成果，今年吸引到168家攤位參賽，歷經2個多月初、複審及網路票選等關卡，選拔出17家市集名攤，「船仔頭手工愛玉」、「御杏坊—原味堅持」分別獲得市場組、夜市組最高榮譽「金食獎」，市長鄭文燦頒獎並試吃獲獎美食，大讚在地平民美食料好實在。

評審團成員之一的知名美食家侯升偉表示，「船仔頭」賣的雖然是常見的涼品，但除了食材講究，服務人員還穿戴口罩、圍裙、頭巾，也有外送服務、積極經營臉書；中壢觀光夜市的「御杏坊」以陶瓷碗、木湯匙當成內用器皿、外帶杯裝飲品改用環保紙杯，這些都很值得學習。

同時拿下市場組金食獎、網路人氣獎的「船仔頭」業者許文哲說，他採用阿里山愛玉，每天新鮮現洗，且自己調配黑糖、二砂糖炒香，風味十分獨特。

夜市組獲獎攤位之一的「刀飛豆花」，是由黃國晉、林譽奇夫妻共同經營，雖然二人都是輪椅組，但從豆花的製作到各項配料，都是親手製作，開業5個多月就獲獎。

市場組得獎名單：船仔頭手工愛玉、小蘭雞捲、雲南姊妹米干、香圓食品、傳香甘蔗雞、六號咖啡、阿燕水餃、簡家包子伯；夜市組得獎名單：御杏坊—原味堅持、芙琳卡、義式就好、刀飛豆花、披塔飽、蝦公館—燜鍋蝦、長春日本料理、小馬檳城炒粿條。