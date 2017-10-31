日本高校生修業旅行愛來台灣？導遊說是這原因...

2017-10-31 19:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕近年日本高中生來台灣「修業旅行」蔚為風潮，動輒全年級3、5百師生一起來，陣容龐大，有人覺得是因為台、日在歷史上的情感連結，有人認為是日本2011年311大地震收到台灣大筆捐款被感動，有位曾旅居日本的台籍導遊說，其實是日本人也覺得在日本國內旅遊很貴，「加一點錢就可以出國更棒」！

日本中小學會安排修業旅行，由教職員帶學生團體外宿，算是課外學習教育活動，並非畢業旅行。近幾年，許多日本高校二年級的修業旅行都一團團地往台灣跑，大約6天5夜行程，還會到台灣的姐妹校拜訪1天。

新北市立中和高中校長柯雅菱說，學校平均一年要接納2到4所外國高中訪問團，好處是校方可以事先設計課程，安排台灣師生與外籍師生互動，增加國際交流經驗。

柯雅菱說，尤其現在很多高中都有開設第二外語課程，因此學生有機會練習自己的英、日等語文，各校都常會採取隔一年互訪的作法，今年對方來台灣、明年台灣去對方國家及學校，禮尚往來，但是擔任接待學校，每學期最多兩次就是極限，以免影響學生正常課程。

大家都很好奇日本學生經濟能力真好，才能高二就全年級出國，但熟悉日本的台籍導遊說，其實大部分學生都是從進高中就開始儲蓄修業旅行的費用，而且因為日本物價指數高，大家覺得差不多花同樣的錢，不如乾脆出國，台灣離日本較近、消費相對便宜，加上對外國人普遍友善、治安又好，因此成為日本高校最喜歡帶學生出國修業旅行的國家之一。