肝硬化街友入住超商「等死」 女店員慘變「特別看護」

一名超商女店員PO文說，遇到肝硬化的流浪漢入住店內「等死」，還吐一堆血，讓她很崩潰。（圖擷取自爆怨公社）

2017-10-31 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕一名超商女店員在臉書社團《爆怨公社》分享自己五味雜陳的親身經歷。她說，遇到一名流浪漢「入住超商等死」，在店內拉屎、拉尿、就地洗澡，還要幫他桌邊服務、買一堆東西，但到了第4天，赫然發現他吐了一堆血，逼不得已只好報警處理，最後救護人員將意識已模糊不清的流浪漢強制送醫。事後原PO聽到其他街友說，這名流浪漢是因為肝硬化末期，所以才來超商「等死」的！

超商店員要做的事情太多，被譽為十八般武藝樣樣精通的超強工作者，這名女超商店員近日則做了遠遠超乎想像的工作內容，她在《爆怨公社》PO文說，有個流浪漢已經到店內「入住4天」，就地拉屎、拉尿還，要麻煩店員幫他買水、買酒、買面紙、買泡麵等等，但就在今（31）日凌晨5點半時，他突然吐血，只好報警請員警處理。

救護人員到場後，女店員聽到其他街友說，這名流浪漢是因為肝硬化，所以來這裡等死，寧願等死也不去醫院、收容所。他被警察勸離請出超商，也還在吐血，最後因為「人權」因素，拖延到失去意識才被強制送醫。

最後原PO寫道，尚不清楚這名流浪漢有沒有家人，希望大家能多多關心家中長輩。

不少網友紛紛留言：「廢友的力量，推動安樂死吧！」、「所以安樂死算不算自主人權？不給人死又不能強迫救，到底人權是要怎麼使用？」、「等死也不該故意就地拉屎拉尿」、「其實我很想問一下……他有人權是沒錯，但是難道該超商的員工就沒人權嗎？如果真的發生什麼事情，他死了，請問要叫誰善後阿！？人權是這樣用的嗎？是拿來麻煩別人用的嗎？」、「很可憐，但這樣做又好像店員欠你的一樣，可憐人何苦為難可憐人？」、「自私到極點！店員有義務？店員的人權在哪？真把全家當你家！」