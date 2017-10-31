國寶藝師吹鼻笛 朝陽科大師生大開眼界

排灣族國寶級藝師謝水能（左）今天在朝陽科大「台灣原住民樂器特展」開幕式中，吹奏難得一見的雙管鼻笛。（記者陳建志攝）

2017-10-31 19:08

〔記者陳建志／台中報導〕朝陽科技大學全校有200多名原住民學生，為了讓師生瞭解原住民的文化和音樂之美，今天起在校內舉辦「台灣原住民樂器特展」，除了展出原住民各族多元的樂器，今天開幕式更邀請到來自屏東的排灣族國寶級樂師謝水能，介紹鼻笛的製作方法和特性，更現場吹奏難得一見的雙管鼻笛，悠揚的樂聲和吹奏技巧，讓師生大開眼界。

朝陽科大校長鄭道明說，全校目前有200多名原住民學生，其中，政府認定的16族中，就有14族學生在校就讀，學校為提供原住民學生在課業和生活上最好的協助，並讓他們繼續在校園內推廣、傳承固有文化，是全國首波設立原住民族學生資源中心的學校之一。

鄭道明說，音樂是世界共同的語言，希望藉由舉辦「台灣原住民樂器特展」，提升學生的音樂素養，並讓師生更瞭解原住民文化。

朝陽科大通識教育中心耿慧玲老師說，台灣原住民音樂以歌謠演唱為主、樂器為輔，材質配合部落環境包含竹、木、石、銅等材料，這次特展展出泰雅族口簧琴、邵族木杵、賽夏族臀鈴、布農族四弦琴等樂器。

今天的開幕式特別邀請來自屏東泰武鄉排灣族比悠瑪部落，由文化部列為「重要傳統藝術保存者」的國寶級鼻笛藝師謝水能，現場吹奏雙管鼻笛，悠揚的樂音和吹奏技巧讓師生大開眼界。

謝水能說，5歲開始接觸鼻笛，20多歲投入鼻笛吹奏和傳承，目前已經50多年。他說，想吹鼻笛需有健康身體、氣更要足，只要鼻塞、咳嗽就無法吹奏。而100支的竹子，大概只有不到10支可成為製作鼻笛的材料，是一種吹奏和製作都困難的樂器。

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