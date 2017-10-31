超心寒！友人結婚想包8千 卻被新人嫌棄小孩佔位

2017-10-31 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕受邀參加婚禮禮金包多少是一門很深的學問，常常是許多人的困擾，而一名媽媽在臉書社團《爆廢公社》指出，前陣子聽說友人要結婚，希望她能空出時間參加，但當對方得知是2大2小後，反而說：「你這樣不算佔位嗎？」讓她十分傻眼及心寒。

一名媽媽在《爆廢公社》發文表示，特別將時間空出來準備參加友人的婚禮，近日對方跟她確認人數後發現是2大2小要去，直接說：「你這樣不算佔位嗎？」，讓原PO很傻眼心想難道要把2個分別才2歲及4歲的孩子扔在家裡嗎？無奈說：「如果覺得佔位可以不要邀請我，她朋友同學很多也多結婚生小孩，應該不是只有我帶小孩參加吧！居然回說會爆桌！新人言下之意，應該是在婉拒我参加......吧！在婉拒我同時還不忘寄喜帖來？」

此外透露自己上次也是這樣全家都去參加他人婚禮，禮金給8000元，不至於失禮。這次被這樣對待，讓她認為對方宴客只想著賺錢，心裡其實有點受傷。最後詢問網友禮到人不到的情況應該包多少合理。

不少網友紛紛留言：「包870給他，一場婚宴看清楚一個人的人格」、「不包不吃，謝謝再聯絡」、「聽到他說那樣的話，要是我就不去不包了，是他說妳佔位置又爆桌的，又不是你不去，他才該不好意思吧！」、「包冥紙」。