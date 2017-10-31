1999話務量下降挨批效率差 中市府反駁：代表民怨減少

2017-10-31 19:03

〔記者張菁雅／台中報導〕民眾遇到要向台中市政府陳情、查詢、通報事件，常拿起電話撥1999專線。市議員張廖乃綸、朱暖英、蘇柏興、張瀞分今天指出，台中市是六都1999專線唯一進用約雇人員的縣市，服務成本提高，平均每通成本從103年的12.7元，至105年增為31.7，話務量卻逐年下降，有必要檢討人力。

張廖乃綸表示，1999專線原本委由中華電信辦理，但市長林佳龍改成市府自聘人力，並進用78位約雇人員，為六都唯一進用約雇人員的縣市，導致成本大增。

張廖乃綸拿出資料表示，103年1999執行經費為3028萬餘元，話務量237萬8274通，平均每通服務成本12.7元；104年經費2740多萬元，話務量170萬6721通，每通服務成本約16元；在105年4月進用約雇人員後，實際執行3768萬餘元，話務量118萬6867通，每通服務成本31.7元，是104年的2倍；106年預算則為4425萬元。

張瀞分、蘇柏興也說，服務成本提高，話務量卻下降，市府還在今年1月1日成立「話務管理組」，組織增肥卻無效率。

對此，研考會主委柳嘉峰表示，市府為優化1999服務品質、降低人員流動率，才將話務人力改為市府自聘與管理，並提高人員待遇，上線以來成效良好，人員離職率從104年6.57％下降至今年1.86％，獲民眾口頭讚許的案件更從上線前每月120件，提升到目前145件。

柳嘉峰也說，話務量減少因素包括智慧型手機普遍，民眾撥打1999查詢的情形減少，以及施政品質提升，民眾抱怨減少，因此，話務量減少是正面的。另外，服務不能只看成本，更應該重視品質，且台中市1999經費並非六都最高，台北市費用高於台中，服務人口還少於台中。