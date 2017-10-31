投檢拍賣台灣木藝品 拍出22件得款33萬入國庫

南投地檢署拍賣的台灣木藝品陳列在現場。（記者陳鳳麗攝）

2017-10-31 18:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投地檢署今天舉行贓物拍責會，變價、拍賣盜伐案查扣的26件木藝品，都是台灣扁柏、檜木、牛樟等珍貴木頭，經逐件拍賣最後有22件拍出，得款金額33萬3900元，即時存入國庫帳戶，未拍出的4件其實該稱作2組，即台灣扁柏桌的桌面和桌腳3件和樹瘤，而這2組也是底價最高的兩件。

今日下午拍賣的是南投檢察官林渝鈞今年7月間查扣違反森林法的台灣木藝品，這些木藝品是涉嫌竊取扁柏、檜木後所加工製作的聚寶盆、文昌筆、茶盤、屏風、原木桌椅、樹瘤等共26件。

拍賣會由檢察官石光哲擔任拍賣官，他不但介紹拍賣品的長寬高，連用途都說得一清二楚，甚至連聚寶盆要什麼位置都有介紹，登記參加的民眾有興趣的就舉號碼牌出價，最後拍出22件，總金額33萬3900元。

沒有拍賣出去的台灣扁柏桌和2件桌腳，桌面就高達18萬6000元，2件桌腳各2萬元，分開標價但須整組拍賣，合計22萬6000元，可能價格太高而未拍出。

另外未拍賣出去的是單件第二高價的台灣扁柏樹瘤，底價5萬8000元，也同樣未獲投標民眾的青睞。

南投地檢署表示，未拍賣出去的2組木藝品，將與另一批未參加拍賣、俗稱「金磚」的完整木塊，交由林務局保管。