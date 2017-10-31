設計護照探討身分認同 黃郁慈獲選荷蘭設計潛力人物

黃郁慈以「燃燒與重生（Burning and Rebirth）」為主題，其中「台灣護照」以設計理念和外型引起參觀者矚目。（圖取自「fontanel.nl」）

2017-10-31 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕在荷蘭愛因霍芬設計學院（Design Academy Einhoven）攻讀碩士的台灣學生黃郁慈，以3D人臉立體台灣護照設計作品，獲選為荷蘭設計潛力人物。她表示，想從設計的角度探討國家和文化認同問題。

《中央社》報導，今年30歲的黃郁慈在荷蘭專攻台灣罕見的「訊息設計」，在21日至29日的畢業展中，她以「燃燒與重生（Burning and Rebirth）」為主題，其中「台灣護照」以設計理念和外型引起參觀者矚目。透過黃郁慈的解釋，讓不少外國人了解台灣就是台灣，不屬於其他國家。

這個外表黑色的中空塑膠殼，中空部份可放下一本護照，外殼正面上方寫著「TAIWAN PASSPORT（台灣護照）」，正中間有一張突出的人臉，背後則是同一人的後腦勺。此外，黃郁慈還設計護照內頁，凸顯台灣過去和現在的重大事件。

她表示，到國外念書後，常被問到從哪裡來，是中國人還是台灣人，因此對國家和文化認同問題產生研究興趣，所以選擇設計台灣護照為作品主題；重新「設計」護照則是想提出問題，例如：是否接受護照上面的國名寫的是台灣，原因為何？或許有人覺得應該寫中華民國，而這些不同的想法，就是證明台灣是個能表達自己想法的國家。

黃郁慈指出，黑色的外殼則是「燃燒」的意象，在台灣，有人燒護照、燒國旗，部分原因就是有不同的國家認同，另一方面，台灣也燒金紙，或燒護照給祖先，那又是一種祝福，希望祖先在西方世界可以旅行。她認為，燃燒的手段像是未來，以此詮釋出否認、接受或合宜（deny, accept or appropriate）的概念。

黃郁慈說，主張台灣身分是一個敏感的話題，在台灣，都可能有很多人不會同意，但她想從設計的角度去探討國家及文化認同問題。她認為，正因有過去不同階段而塑造了今天的台灣，大家應該接受彼此並交流對話。