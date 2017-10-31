桃園食安嘉年華 預約看展抽汽車

桃園食安嘉年華11月2日至5日在桃園市立體育館登場，規劃有四大體驗區、六大主題館，線上預約看展更可抽休旅車、GOGORO等獎品。（記者陳昀攝）

2017-10-31 18:26

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園食安嘉年華11月2日至5日在桃園市立體育館登場，規劃四大體驗區、六大主題館及各項優惠抽獎活動，總計約250個攤位，展現桃園食品工業多樣面貌，並推廣食安，免費進場，線上預約看展更可抽休旅車、GOGORO等獎品，獎品總價值超過100萬元。

桃園市衛生局長蔡紫君說，食安嘉年華希望以活潑的方式宣導食安，規劃「食在健康區」、「食在好禮區」、「食在新鮮區」、「食在大廚區」、「食在快樂區」及「食在故鄉區」六大主題區，提供各種優惠活動；「安心空廚」、「農醇香牧場」「豆陣來開心」及「奉茶．品咖啡」等四大體驗區，則進行食安教學；還有「食光電影院」及「食安論壇」等活動，增加消費者食安相關知識，現場還有其他抽獎活動。

桃園市衛生局主任秘書林國甯說，食安嘉年華形式類似園遊會，邀請國內食品大廠、桃園在地食品業者進駐，大廚會在現場示範料理，還有自製豆腐、空廚扮演等體驗活動，每天入場前1000名可參加早鳥刮刮樂，消費券買500元送100元、消費滿萬元抽紅包、聽食安論壇買1元好禮等。

衛生局這次也引進虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）技術，讓民眾模擬體驗備餐作業，食光電影院將播放品牌故事，食安論壇主題則涵蓋食品安全與健康應用、安心食物到社會企業等，詳情可上「桃園食安嘉年華」網站查詢。