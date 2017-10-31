資遣績效最差員工挨告 台灣之星敗訴

2017-10-31 18:17

［記者黃捷／台北報導］郭姓女子在電信業者台灣之星任職，卻因工作頻頻出錯，年度考績被評為最劣等，工作一年後被資遣；她認為公司未給改善機會，且違反當初勞動契約，憤而提告。士林地方法院認為，台灣之星未依契約給予不超過90天的改善期，就直接資遣郭女，不符「解僱最後手段性原則」，判決兩造僱傭關係仍在，可上訴。

郭女主張，她2014年12月任職台灣之星高級管理師，約定月薪5萬7500元，保障年薪17個月（額外5個月激勵獎金），她在職期間任勞憑怨，即便懷孕仍早出晚歸，每日加班2小時，半年業績高達1800萬元，2015年12月底主管短暫面談後，竟指她不能勝任工作，要她當日收拾離開公司。

郭女說，她不曾被申誡、記過、降薪等懲處，就算考績不合格，公司也未依工作規則給予改善機會，不符解僱最後手段性原則，被資遣後申請調解未果，只好提告，並求償未給付額外5個月、資遣至今薪水及加班費共47萬3332元，並回復任職。

台灣之星抗辯，反控郭女工作頻出錯，不僅把專案手機對外報錯價，負責採購手機也下錯單，手機規格表更記載錯誤，連公司決定變更新機上架日期，郭女與廠商連繫訊息都出錯，造成人力耗費、損害公司信譽，經主管多次勸導未果，遂年度考績評為最劣等，遂依規定資遣。

晚下班無法確定為公事 請求加班費被駁回

台灣之星否認承諾郭女年薪17個月，且郭女一年下來只打卡5天，無從認定她有加班；資遣當天郭女未表達反對，就辦理工作交接，並簽署離職確認書，完成薪資結算，郭女未拒絕受領，甚至找了其他工作，雙方應是合意終止勞動契約。

法官認為，台灣之星工作規則明訂，員工績效不及格，須進入限期改善階段（不超過90天），對郭女卻直接解僱，有違「解僱最後手段性原則」，且郭女事後申請勞資調解，雙方並未達成共識，難認為合意資遣，因此判決僱傭關係仍在。

不過，郭女無法拿出公司保障額外5個月獎金的證據，同事則稱郭女雖每天待超過晚上8點，但無法確定是在做公務或是私事，遂駁回獎金、加班費請求，僅判賠資遣至復職日起每月5萬7500元薪資。