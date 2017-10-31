竹北建置「雲端智慧影像分析平台」 代表會刪除預算

2017-10-31 18:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所爭取編列「錄影監視系統雲端智慧影像分析平台建置案」首期2800萬元經費，今天在代表會定期會延長會中引發熱烈討論，本案雖然後來提出總經費縮減的折衷方案，但多名代表堅持反對意見，最後決議刪除。

本案是新竹縣政府警察局委託工業技術研究院規劃，主要整合竹北分局轄內重要路（段）口錄影及車牌辨識功能的監視設備，初估約需1.4億元經費，擬採5年租賃採購方式執行。

市代郭憲棠、鍾國章、黃華松說，此案金額龐大，不宜由市公所編列，而且非市公所主管，有越權的疑慮，全台恐怕也僅有此例。市代葉信輝說，竹北市多項建設方案的審查、核准常卡在縣府，市公所卻要出錢幫警察局，「熱臉去貼人家冷屁股」；警察局若確有這個需求，為何議員沒人提出？市代曾金清等人則重申，攝影機安裝在巷弄，比裝在路口更符合實際需求。

市代余政達說，此案經刪減後，縮減為8000多萬元的折衷方案，希望各位支持，先把主機（監控中心）建置好，後續再擴大攝影機範圍。市代楊瑞蘭強調，此案對於維護竹北治安有迫切需要，建置重點也針對竹北市，用在市民身上，並非送錢給縣府；她建議把治安交給專業，警局將負責後續的維護工作。

市長何淦銘和社會課課長羅日昌，也再次說明市民對於全面提升監視系統的期待。不過，由於反對的代表多，代理主席田耕豪最後決議，刪除首期2800百萬元預算。

對此，何淦銘表示，將再與代表們加強溝通、協調，爭取臨時會或下個會期再提出。