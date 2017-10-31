澎湖龍門漁港計畫建突堤 紓解漁船泊席不足

龍門漁港是湖西鄉的衛星漁港，計畫興建突堤碼頭解決漁船泊席位不足問題。（記者劉禹慶攝）

2017-10-31 18:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕龍門尖山港為澎湖本島貨物吞吐港，今年更開通嘉義布袋與龍門客輪雙向航線，但漁港港區卻呈現船舶席次不足問題，因此澎湖縣政府計畫斥資3000萬元興建龍門突堤碼頭，今日舉行說明會，由縣長陳光復主持。

湖西鄉人口密集區龍門港，也是衛星漁港，居民大多以捕魚為主，長期船席泊位不足而且港區寬闊，漁船無遮風效果，在議員爭取及縣長陳光復大力支持下，自上任以來已投入近1億元於龍門地方建設，配合龍門-布袋航線及未來閉鎖陣地觀光景點，為龍門帶來人潮與繁榮。

今日上午在龍門漁具整補場舉辦說明會，由工務處長蔡淇賢報告新建方案，包括縣府秘書吳登聰、陳志雄、龍門村長許文志等都到場提出建言。陳光復表示，龍門村是位於澎湖本島最東的村落，與嘉義布袋間僅27海浬航程，觀光、漁業經濟活動能力強，又有軍事遺址－閉鎖陣地的加持，縣府非常重視。2年半來，除龍門通往湖東的連接道路已完工、與嘉義布袋間的客運也於5月通航，明年閉鎖陣地整建將完成，再配合這漁港突堤碼頭的新建，必能為龍門帶來繁榮前景。

工務處長蔡淇賢表示，龍門港是傳統漁業的漁港，泊地很大，故易受天候、颱風影響讓泊地不穩，此次新建工程，將實地考慮泊地設地性與突堤方向性，相信完工後對於船舶停泊會有正面效果。會中經討論後決定突堤位置及建置方向，第一期工程預計於明年5月發包，將進行疏濬、漁港階梯、係船柱、阻車緣石等。