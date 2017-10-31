不滿屏縣府措施 3抗議團體向監委陳情

3抗議團體在向監委陳情前，齊聚屏縣府大門呼喊抗議口號。（記者羅欣貞攝）

2017-10-31 17:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕不滿屏東縣政府近來措施的3個抗議團體，今天（31日）下午齊聚縣府大門，提出請縣府勿迫建墾丁轉運站等訴求，隨即向今至屏縣的監委江綺雯等人陳情；屏縣府則強調，3項陳情案都是依據地方需求及法令推動，會持續和民眾溝通。

屏東縣議員蔣月惠率墾丁大灣自救會、迫拆民宅自救會、泰山村守護家園自救會等3團體成員，齊聚縣府大門高舉「要草皮不要炒地皮」、「鴨霸政府」、「迫害百姓」等抗議標語，並高呼「選錯轉運站成千古恨」等口號。

蔣月惠表示，訴求包括請縣府勿迫建墾丁轉運站、勿迫拆屏東火車站周邊光復路及建民路民宅當停車場、刀鋸工廠滾出高樹鄉泰山社區等，請縣府傾聽民眾的心聲，不要一意孤行。屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥也到場聲援，強調懇丁生態豐富，要加以保護而不是破壞。

監委陳小紅、章仁香、江綺雯等人，今天下午在屏東縣政府聯合服務中心受理民眾陳情，3個抗議團體分批派代表進入，提出相關資料與意見，向監委表達訴求。

屏東縣政府祕書長邱黃肇崇說明，訴求的3案，縣府分別依據旅客與居民需求、都市計畫、丁種建地可設工廠等原則及法令推動，將持續和不同意見的民眾溝通。