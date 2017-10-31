重陽登山濺血缺安全維護 高嘉瑜批：事後仍在互踢皮球

2017-10-31 17:36

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市政府28日舉辦重陽節登山活動，發生濺血事件。議員高嘉瑜今指，根據北市制定「大型群聚活動安全管理要點」，只要活動人數超過1000人以上且持續2小時，就要訂定安全維護計畫，市府事前預估7000人參加，當天逾2萬人參加，都遠遠超越門檻，北市府竟輕忽，事後究責仍在踢皮球。

高嘉瑜今於警政衛生部門質詢指出，有鑑於八仙塵爆，中央、北市府皆訂定「大型群聚活動安全管理要點」，只要1千人以上且持續2小時以上活動，皆應訂定交通、疏散等安全維護計畫，但28日舉辦的登山活動，明明已達訂定門檻，北市府竟無安全維護計畫。高批評，事前有SOP不遵守，事後喊制定SOP，SOP再多也是枉然。

對於制定安全維護計畫問題，社會局老人福利科長葉俊郎說，由大地工程處派員詢問消防局；消防局長吳俊鴻則說，未接獲大地處詢問，但他認為該活動有摸彩，有群聚之虞，應提供安全維護計畫。大地處表示，要再確認是否與消防局聯繫，隨後又說有人員與消防局聯繫，但未說明結果。

高嘉瑜批評，事前未提安全維護計畫，事後相關局處還在互踢皮球；相關單位答詢反覆閃爍，且市府未公佈檢討報告，外界也無從得知答詢是否為真。至於究責部分，高則未質詢。