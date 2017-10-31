遊戲規則改了 南投「護理之家」從嚴評鑑

南投縣衛生及消防單位就「護理之家」機構「災害應變情境演練」進行督導情形。（記者謝介裕攝）

2017-10-31 17:32

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣「護理之家」機構注意了！今年績效評鑑將出現重大轉變，不但「災害應變情境演練」將首度列入評鑑必要項目，成績也將以合格或不合格「二分法」，替代過去「級別制」，縣府盼遊戲規則從嚴後，能提高機構相關護理、照服人員的警覺心及危機意識，減少意外發生，讓住民生活品質與安全更有保障。

據南投縣衛生局資料，全縣「護理之家」機構，總共有17家，因縣內人口老化嚴重，對機構的需求、依賴度也較高，如何減少火災等意外發生，更是管理過程中十分重要的一環，遂依衛福部指示將從嚴評鑑。

南投衛生局說，評鑑項目共分5大類36項，以往「災害應變情境演練」多半流於形式，如今列入評鑑必要項目後，也函文告知各機構必須提報計畫書，包含災害通報、人力召回、疏散避難、住民後送登錄管制、人員歸建及復原重建等，再由該局偕同消防等相關單位，依照計畫書督導演練，如此一旦有狀況發生，消防單位也已掌握各機構空間的動線，可望在第一時間展開救援行動，將意外造成的傷害降至最低。

至於甲、乙、丙等「級別制」時期，多半不管機構績效好壞輪流抽籤進行評鑑，目前調整為合格或不合格「二分法」後，合格者，最多享有4年免受評鑑的福利；不合格者則依其不合格次數增加評鑑次數，換言之，極有可能年年都須接受評鑑，藉此改善機構僥倖的心態，以符公平、正義原則，讓住民獲得更妥適的照料。