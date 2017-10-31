拾起悲傷振作 口足畫家畫作展現生命力

口足畫家簡榮男從創作中找到生命方向。（記者方志賢攝）

2017-10-31 17:26

〔記者方志賢／高雄報導〕長庚醫院醫療體系長期聘任口足畫家為約聘畫家，已聘任34名口足畫家，他們用嘴、用腳繪畫，今年在高雄展出其中70幅畫作，希望透過他們的生命故事，鼓舞大家勇敢面對生命的挑戰。

這次參展的46歲口足畫家簡榮男，18歲入伍前夕，參加同學辦的歡送會後，回家途中車禍，導致他頸椎第4節骨折、全身癱瘓，車禍第一年幾乎躺在床上，看著牆上時鐘一分一秒的過去。

簡榮男決定收拾起悲傷，重新振作，主動到醫院復健，並學習電腦、繪畫，後來他學習以口作畫，過程艱辛萬分，每次畫筆在嘴裡摩擦而導致牙齦紅腫流血，但他從未放棄習畫的念頭，也從創作中找到生命方向。

36歲的張家勳，12年前到友人廣告公司協助設計版畫，不慎從高處跌落，致頸部以下完全癱瘓。因為畫畫是從小的興趣，受傷後開始學習以嘴巴作畫。

張家勳在畫圖時身體會不自主的反射，嘴上咬的畫筆也會一直抖動，經常要等3到5分鐘後，不再顫抖，才有辦法完成每幅畫作。

張家勳後來成為長庚醫院聘任的口足畫家，很感謝醫院給他一個機會，他努力作畫，希望提供更好的作品給醫院、給社會大眾欣賞。

長庚醫院關懷弱勢，98年起聘任34名口足畫家，收藏逾2000幅作品，每幅畫作都是生命鬥士嘔心瀝血的佳作，高雄長庚醫院今年高雄新光三越百貨左營店11樓文化會館展出70幅畫作，展到11月19日。

長庚醫院今年捐出珍藏的5幅畫作，義賣所得10萬元，日前由高雄長庚副院長李建德代表捐給台中市脊隨損傷者協會。