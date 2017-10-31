中市嶺東路一帶淹水 議員質疑水閘門惹禍

2017-10-31 17:20

〔記者張菁雅／台中報導〕無雨也淹水！台中市南屯區嶺東路與文山三街口附近，昨天傍晚出現大面積積水，一度逼近旁邊住宅大樓的地下室。經市議員張耀中與當地文山里長黃美玉沿路查看，原來是灌溉溝渠下游水閘門不翼而飛。張耀中表示，直到今天農田水利會仍未做緊急處理，顯示聯絡機制出問題。水利會則表示，水閘門需訂製，已請廠商到場丈量尺寸。

這幾天未下雨，南屯區嶺東路與文山三街口、精密機械科學園區附近昨天傍晚卻積水，且情況越來越嚴重，張耀中與黃美玉獲報到現場，發現當地的灌溉溝渠下游水閘門竟然不見了，導致水淹至附近地區。張耀中沿著溝渠往上游走約500公尺，把上游水閘門關上，積水才慢慢退卻。

張耀中表示，鐵製水閘門疑似被竊走變賣，農田水利會向農民收搭排灌溉費，直到今天仍未派人緊急處理，放任灌溉溝渠乾涸；他也建議農業局應儘速和水利會研商，未來水閘門應有防盜及警示功能，萬一水閘門功能失靈或被盜走，才能及時反映，讓積水突發狀況不再發生。

水利會班長張朝宗表示，每個水閘門尺寸不一樣，水利會早上已派員到現場了解，並請廠商丈量尺寸後製作；另外，該處下游已經沒有農田需要灌溉，平常人煙稀少，且造成積水的原因，是有人清除旁邊空地的雜草，雜草掉到水溝，堵住排水，環保局早上也去清溝。至於水閘門設置防盜措施，因閘門需要開啟，無法固定住，只能在旁邊設監視器，這方面目前有困難。