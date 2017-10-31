「小鹿亂撞」擋火車 3同窗徒手合力制伏

2017-10-31 17:18

〔記者詹士弘／雲林報導〕逃家「迷鹿」擋住火車，林內鄉民曾俊能和2名同學赤手空拳合力制伏水鹿，雖搞到全身是傷，仍完成不可能任務，讓離家一個半月的「迷鹿」安全回家，避免發生交通意外，傷及無辜。

昨天清晨林內鄉台鐵鐵道出現一隻逃家「迷鹿」，一度造成北上區間車停車，當時在鐵路旁田間工作的曾俊能與劉文武發現列車突然停車，在好奇心驅使上，上前查看，居然看見有隻鹿就在鐵道旁，擋住火車的也就是牠，於是在LINE群組上號召朋友一起來抓鹿，還開玩笑的說：「我家的鹿跑掉了，要大家來幫忙抓。」

同窗好友黃家祥接到訊息，馬上前往支援，果然看見一頭鹿在田間漫步，3人沒有工具就展開抓鹿大戰，但「迷鹿」非常機警，跑給3人追，馬上就消失在田間，3人經半個多小時追逐未果，決定放棄，結果黃家祥在回家路上，竟發現「迷鹿」已繞回原來的地方，並躲到鐵路下方的涵洞旁，黃馬上打電話給同學，展開二度圍捕。

水鹿見人圍捕，趕緊躲入涵洞，3人準備瓮中捉鱉，黃家祥勒住水鹿的脖子，卻因水鹿力氣太大而被掙脫，3人再度圍捕，把鹿再趕進另一個涵洞，這次還是由黃家祥勒住鹿的脖子，另一人抓前兩隻前腿，過程中水鹿奮力掙扎，造成3人身上多處挫傷與瘀青，最後由第3人拿來電線綑住鹿腿後，終於制伏水鹿。

林內鄉公所農業課長蕭素媚表示，水鹿已經成年，重量在100公斤以上，野性十足，很難制伏，3人居然沒用工具就能抓到水鹿，實在不可思議。

黃家祥說，他們3人是同窗同學，沒想到真的可以抓到水鹿，當初只是單純想避免水鹿造成交通意外，才合力進行捕捉。

林內鄉長張維崢表示，根據鹿耳上的編號，聯絡到住在斗六的飼主，飼主表示這隻水鹿約2歲大，9月中旬就離家出走，他以為找不回來了，沒想到能幸運找回來，當時接回水鹿時，還特地包了紅包給圍捕的3名熱心鄉民壓壓驚。

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