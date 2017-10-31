新住民越南導遊專班 竹縣景點實習交流

參與東南亞導遊培訓的越南籍婦女，為了通過導遊考試，全都拚了，認真上課，並勤加練習中文和考古試題。（范美蓉提供）

2017-10-31 17:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新住民文化民俗技藝推展協會，配合政府新南向政策，向中國科技大學申請辦理「東南亞導遊培訓」越南專班，除了積極學習中文，更進一步安排到九份等知名景點實習，希望取得證照後能儘快上手，以親身經驗，向東南亞島民深入介紹寶島之美。

新住民文化民俗技藝推展協會理事長范美蓉表示，目前東南亞地區來台旅遊的風氣日漸興盛，其中又以越南人居多，但台灣的東南亞特殊語別導遊人力嚴重不足，因此協會主動向中國科大申請開課，除配合政府新南向政策，也提供在地姐妹多一個就業和服務的機會，回饋第二故鄉。

導遊培訓專班共吸引23名越南籍婦女參加，歷經60個小時的培訓之後，由於范美蓉本身是高等法院的特約通譯，曾接待過東南亞國家訪問團，協會更安排現場實習，帶領會員們前往九份、阿里山、日月潭等知名景點，希望姐妹們在明年3月全數通過筆試、面試，取得導遊證照後，馬上就能夠上場。

參與培訓的越南籍婦女嫁來台灣多年，她們大多會說、也聽得懂中文，許多人更進一步入學進修，學習識字和書寫；這次為了通過考試，她們全都拚了，更積極的勤加練習。

參與東南亞導遊培訓的越南籍婦女，為了通過導遊考試，全都拚了，認真上課，並勤加練習中文和考古試題。（范美蓉提供）

新竹縣新住民文化民俗技藝推展協會，歷經東南亞導遊培訓課程後，更安排前往九份等景點實習，希望取得導遊證照後，馬上就能夠上場。（范美蓉提供）