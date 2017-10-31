「不開窗就搗蛋」！防CO中毒 萬聖變裝踩街宣導

不開窗就搗蛋！桃園市政府消防局第二大隊防範CO中毒萬聖節變裝踩街宣導超吸睛。（記者李容萍攝）

2017-10-31 16:56

〔記者李容萍／桃園報導〕天氣逐漸轉涼，為避免一氧化碳中毒事件發生，桃園市政府消防局第二大隊楊梅區各分隊結合轄內幼兒園，聯合辦理防範一氧化碳中毒萬聖變裝踩街遊行宣導，其中埔心轄內幼兒園80位幼童在園長率領下，發揮創意變裝成吸血鬼、南瓜、女巫等小搗蛋鬼，平時帥氣消防員也加入行列扮成鐮刀死神、南瓜怪象徵隱形殺手「一氧化碳」，一行人大陣仗在楊梅區埔心市場大喊「萬聖節，不給糖就搗蛋；使用燃氣熱水器，不開窗也搗蛋」！

第二大隊大隊長殷明坤表示，天氣逐漸轉涼，使用瓦斯器具應保持通風與空氣對流，此次結合萬聖節讓小朋友發揮創意裝扮走上街頭，吸引群眾目光宣導防範一氧化碳中毒，達到寓教於樂目的；埔心分隊另宣導住宅用火災警報器、滅火器宣導、煙霧體驗室、地震體驗車等，希望民眾能在冬天來臨前，學習到防火防災相關知識。

消防局提醒民眾在家中使用燃氣熱水器時，千萬要注意通風，避免一氧化碳中毒，桃園市政府提供「燃氣熱水器更換或遷移補助」，補助從明年元旦起至4月30日止受理登記，額滿為止，欲申辦熱水器更換遷移補助的民眾，可洽各消防分隊辦理；申請對象為設籍市民，經由消防局訪視認定為一氧化碳中毒潛勢戶者，每戶最高3000元，低、中低收入戶最高1萬元。

不開窗就搗蛋！桃園市政府消防局第二大隊防範CO中毒萬聖節變裝踩街宣導超吸睛。（記者李容萍攝）

不開窗就搗蛋！桃園市政府消防局第二大隊防範CO中毒萬聖節變裝踩街宣導超吸睛。（記者李容萍攝）

不開窗就搗蛋！桃園市政府消防局第二大隊防範CO中毒萬聖節變裝踩街宣導超吸睛。（記者李容萍攝）

各項消防救災和防震體驗。（記者李容萍攝）

各項消防救災和防震體驗。（記者李容萍攝）